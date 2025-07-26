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        Muğla'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:56
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        Muğla'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, dalgıçlar eşliğinde ikinci gününde de devam ediyor.

        Tarakçı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan Tarakçı ve arkadaşı Semih Turan kürek sörfü ile denize açılma anları, bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        - Olay

        Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı dün denize düşmüş, kısa sürede borddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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