Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.