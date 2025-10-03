Muğla'da temizlenen mezarlıklardan elde edilen odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

–Muğla'da, il genelindeki mezarlıklarda yapılan bakım ve temizlik çalışmaları sonrası çıkan ağaç dalları ile kurumuş odunların ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, 1435 mezarlıkta yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarında ortaya çıkan odunların ekipler tarafından toplanıp çuvallandığı, hazırlanan yakacakların, belediyenin Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı belirtildi.

Hem mezarlık alanların düzenli hale getirildiği hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğuk kış aylarında ısınma desteği sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, ekiplerin bugüne kadar yapılan kesim ve budama çalışmaları sonrasında 17 bin 400 çuval odun dağıttığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin hem çevreyi korumak hem de sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmek için farklı projeler yürüttüğünü kaydetti.

Mezarlıklarda yapılan temizlik ve budama çalışmaları sonrası ortaya çıkan odunları çöpe atmak yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteği olarak ulaştırdıklarını belirten Aras, "Böylece hem çevremizi koruyor hem de soğuk kış aylarında vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Dayanışma ruhuyla hareket ederek Muğla'mızda kimsenin yalnız kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.