        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 65 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:46
        Fethiye'de 65 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 65 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 43'ü çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

