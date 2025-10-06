Fethiye'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 43'ü çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

