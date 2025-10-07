Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çinli turistler "Altın Hafta" tatilinde Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarını artırdı

        ALİ RIZA AKKIR - Çinli turistler, ülkelerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çıktıkları tatilde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da yoğunluk oluşturdu.

        Giriş: 07.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:15
        "Altın Hafta" olarak adlandırılan 1-7 Ekim'deki tatilde Türkiye'ye gelen Çinli turistler, yamaç paraşütü uçuşu yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

        1965 rakımlı dağdaki pistlerden yamaç paraşütü pilotlarıyla havalanan macera tutkunu tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı seyretti.

        Çinli turistler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşadı. Sonbaharın gelmesiyle bulutların arasında uçuş keyfi yaşayan Çinliler, bölgede yoğunluk oluşturdu.

        Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, Ölüdeniz'in Türkiye'nin tanıtım yüzü, yamaç paraşütünün de bunun üzerindeki nazar boncuğu olduğunu söyledi.

        Yamaç paraşütü şirketlerinin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Fethiye Ticaret Odasıyla ulusal ve uluslararası birçok fuara katıldıklarını belirten Şekerci, "Bunun en önemlisi Çin fuarı. 2015 ile artan Çinli turist sayısı pandemiyle birlikte düşüşe geçmişti. Fuarlarda ve tanıtım çalışmalarıyla bölgede eski dönemde yaşanan Çinli yoğunluğunu yakalamak için mücadele diyoruz." dedi.

        Şekerci, Fethiye'yi Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerinden ayıran en büyük özelliğin yamaç paraşütü ve buna bağlı diğer etkinliklerin varlığı olduğunu vurguladı.

        - "İnşallah seneye daha fazla Çinli turist ağırlayacağız"

        Fethiye'nin her bütçeye uygun tatil imkanı sunduğunu anlatan Şekerci, "Yamaç paraşütü bölgenin en önemli aktivitelerinden biri. Çin Ulusal Bayramı sebebiyle bölgede olan Çinliler, yamaç paraşütüne ilgi gösteriyor. Tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah seneye daha fazla Çinli turist ağırlayacağız. Bu yıl sezon biraz düşük başlamıştı. Birçok bölgede sezon bitmesine rağmen Fethiye'de Çinli turistlerle devam ediyor." diye konuştu.

        TÜRSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise Babadağ'ın dünyanın en güzel yamaç paraşütü merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Bu yıl sonu itibarıyla yamaç paraşütü uçuş sayılarında geçen seneye oranla artış beklediklerini dile getiren Uysal, "Özellikle Çin pazarında çok uğraşımız var. Çin pazarına seyahat acentelerimizden temsilciler gönderip fuarlarda bölgemizi tanıttık. Bunun meyvelerini bu yıl yemeye başladık. Babadağ'daki kalkış pistlerinde yaklaşık bir haftadır iğne atsanız yere düşmeyecek kadar çok Çinli var. Bu durumdan çok memnunuz ve artarak devam etmesini istiyoruz. Çin pazarı paraşüt sektöründe çok önemli." ifadelerini kullandı.

