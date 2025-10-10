Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da vakıf müdürünün de aralarında olduğu 3 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen vakıf müdürü E.K.Ç'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:02 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:02
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" suçlarından Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç, A.K. ve S.G.M'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

