Muğla'da vakıf müdürünün de aralarında olduğu 3 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" suçlarından Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç, A.K. ve S.G.M'yi gözaltına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen vakıf müdürü E.K.Ç'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

