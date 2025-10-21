Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Mega yat "Radiant"a Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı

        Dünyanın sayılı yatlarından 110 metre uzunluğundaki "Radiant"a, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 22:36 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mega yat "Radiant"a Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın sayılı yatlarından 110 metre uzunluğundaki "Radiant"a, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.

        Bodrum ilçesine gelen Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

        Motoryatların uzunluklarına göre dünya sıralamasında 52'nci sırada gösterilen yata, iskeleye giriş yapan akaryakıt tankerlerinden ikmal yapıldı.

        Yat, ikmalin ardından hareket ederek Türk kara sularından çıktı.

        Biri ana süit olmak üzere farklı özelliklerde 10 süitte 20 misafir ağırlanacak şekilde tasarlanan ve 44 kişilik mürettebat kapasiteli yat, üzerindeki helikopterle de dikkati çekti.

        Plaj kulübü, jakuziler, yüzme havuzu, asansör ile spor, sinema ve masaj salonu bulunan yat, su sporları yapmaya da imkan sunuyor. Standart özellikler haricinde yüksek güvenlik önlemleriyle donatılan yatta özellikle dalgalı sularda demirliyken konforu artırmak için dengeleyiciler bulunuyor.

        Yaklaşan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi bulunan yatın, savunma amaçlı tasarlanmış ve 100 metreden daha fazla yaklaşan botu batırabilen bir askeri su topu ile donatıldığı belirtildi. Yatta ayrıca acil durumlar için turbo motorları olan güvenlik botu da bulunuyor. Seyir hızı 16 knot olan yat, 21 knot azami hıza ulaşabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...

        Benzer Haberler

        Eski AK Parti Milletvekili Boğa'nın trafik kazasında ölümüyle ilgili yargıl...
        Eski AK Parti Milletvekili Boğa'nın trafik kazasında ölümüyle ilgili yargıl...
        Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup 'Kevser' ismini aldı
        Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup 'Kevser' ismini aldı
        37'nci The Bodrum Cup yarışları başladı
        37'nci The Bodrum Cup yarışları başladı
        Fethiye'de ana isale hattındaki arıza 16 saatte giderildi
        Fethiye'de ana isale hattındaki arıza 16 saatte giderildi
        Muğla'da selden zarar gören üreticiye gübre desteği verildi
        Muğla'da selden zarar gören üreticiye gübre desteği verildi
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum açıklarında başladı
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum açıklarında başladı