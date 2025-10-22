Habertürk
        Bodrum'da sağanak etkili oldu

        Bodrum'da sağanak etkili oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:06
        Bodrum'da sağanak etkili oldu
        

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış, zaman zaman sağanağa dönüştü.

        Yağış sonrası turistik ilçenin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.

        Akyarlar Mahallesi'nde mazgalların tıkanması sonucu yol suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak yolu açmaya çalıştı.

        Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda göçükler ve yollarda bozulmalar meydana geldi.

        Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Torba ve Bağla mahallelerinde de hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Öte yandan bazı vatandaşlar, yağışın ardından Kumbahçe Plajı'ndan denize girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

