Bodrum'da sağanak etkili oldu

Torba ve Bağla mahallelerinde de hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda göçükler ve yollarda bozulmalar meydana geldi.

Yağış sonrası turistik ilçenin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.

