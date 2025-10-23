Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Kızıl ile 8 sanığın yargılanmasına başlandı

        Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 21:58 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Kızıl ile 8 sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

        Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklardan Kızıl'ın yanı sıra, CHP Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur, Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız, CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı, Adnan Barut ve Onur Akgül ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Talimatla dinlendiği için Ünlü ile İlkay Şimşek, İzel Soluk ve Uzay Kocabaş ise duruşmaya katılmadı.

        Mahkemede söz verilen sanıklar savunmalarında, protesto gösterisine müdahale edildiği sırada herhangi bir uyarı yapılmadığını belirtti.

        İl Başkanı Kızıl da savunmasında, müdahale öncesi herhangi bir ihtar yapılmadığını, aksine emniyet güçlerinin kalkanlar ve biber gazıyla üzerlerine yürüdüğünü savunarak, beraatini talep etti.

        İlçe Gençlik Kolları Başkanı Dur ise emniyet güçlerine herhangi bir direnişlerinin olmadığını söyledi.

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün avukatı ise iki ayrı mahkemede görülen davaların birleştirilmesini talep etti.

        Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatlarından Barış Aydın, polis müdahalesinin antidemokratik ve gereksiz olduğunu iddia etti.

        O süreçte birçok kişinin gözaltına alındığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

        "Bugün ikinci dosyanın duruşması görüldü ve 8 Ocak'a ertelendi. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bu müdahale yapılmayabilirdi. Otopark alanında yapılacak bir basın açıklaması sonrasında dağılacak bir kitleye müdahale edildi. Beraat kararı çıkacağını düşünüyoruz ve umutluyuz."

        - Olay

        Kentte, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

        Protesto sırasında yaşanan olaylar nedeniyle CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçeleriyle dava açılmıştı.

        Öte yandan sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Muğla Valiliğinden Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı ma...
        Muğla Valiliğinden Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı ma...
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, İasos-Yalıkavak etabıyla d...
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, İasos-Yalıkavak etabıyla d...
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi
        Muğla'da gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme sistemiyle beyin tümörü amel...
        Muğla'da gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleme sistemiyle beyin tümörü amel...
        Muğla'da engelli nakil araçlarıyla 32 bin özel gereksinimli vatandaşa ulaşı...
        Muğla'da engelli nakil araçlarıyla 32 bin özel gereksinimli vatandaşa ulaşı...
        Milas'ta katı atık tesisinde patlama: 3 yaralı
        Milas'ta katı atık tesisinde patlama: 3 yaralı