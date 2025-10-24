Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum etabıyla devam etti
Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum Opet etabıyla sürdü.
Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler, Bodrum açıklarında 20 millik parkurda yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, Bodrum'un eşsiz koylarını, doğasını ve tarihini deneyimleme şansı buldu. Bu etabın, hem teknik beceri hem de dayanıklılık açısından yarışın en belirleyici parkurlarından biri olarak öne çıktığı ifade edildi.
Organizasyon yarın düzenlenecek etabın ardından ödül töreniyle sona erecek.
