Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum etabıyla devam etti

        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum Opet etabıyla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum etabıyla devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-Bodrum Opet etabıyla sürdü.

        Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler, Bodrum açıklarında 20 millik parkurda yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, Bodrum'un eşsiz koylarını, doğasını ve tarihini deneyimleme şansı buldu. Bu etabın, hem teknik beceri hem de dayanıklılık açısından yarışın en belirleyici parkurlarından biri olarak öne çıktığı ifade edildi.

        Organizasyon yarın düzenlenecek etabın ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Muğla'da denetimli serbestlik yükümlüleri yapımı tamamlanan stadyumu temizl...
        Muğla'da denetimli serbestlik yükümlüleri yapımı tamamlanan stadyumu temizl...
        GÜNCELEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
        GÜNCELEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
        Muğla Fuar Alanı projesinde sona yaklaşıldı
        Muğla Fuar Alanı projesinde sona yaklaşıldı
        Muğlaspor'un rakibi Adana 01 FK
        Muğlaspor'un rakibi Adana 01 FK
        Fethiyespor telafi peşinde
        Fethiyespor telafi peşinde
        MSKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Koç'a Kazakistan'da "Hizmet Nişanı" verildi
        MSKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Koç'a Kazakistan'da "Hizmet Nişanı" verildi