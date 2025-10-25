Habertürk
        Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 25.10.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:07
        Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede, 15'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

        4 zanlı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

