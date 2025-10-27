Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Muğla Kent Diplomasisi ve Uluslararası Projeler Büyükşehir Belediyeleri Toplantısı" yapıldı

        –Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Muğla Kent Diplomasisi ve Uluslararası Projeler Büyükşehir Belediyeleri Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:59
        Muğla'da "Muğla Kent Diplomasisi ve Uluslararası Projeler Büyükşehir Belediyeleri Toplantısı" yapıldı
        –Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Muğla Kent Diplomasisi ve Uluslararası Projeler Büyükşehir Belediyeleri Toplantısı" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Akyaka'da gerçekleştirilen toplantıda, büyükşehir belediyelerinin uluslararası alandaki iş birlikleri, kent diplomasisinin yeni yönelimleri ve yerel yönetimlerin küresel fon kaynaklarına erişim stratejileri ele alındı.

        Toplantıya Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyelerinin ilgili daire başkanlıklarından temsilciler katıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı İzmir Temsilciliği, MUSKİ ve Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris ve Menteşe belediyelerinin yetkilileri de toplantıda yer aldı.

        Toplantının ilk günü, "21. Yüzyılda Diplomasiyi Yeniden Tanımlamak: Kent Diplomasisi ve Önemi", "Yerel Yönetimlerde Dış İlişkiler Birimlerinin Etkisi ve Uluslararası İş Birliği Stratejileri" ve "Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç Kavramı ve Kamu Diplomasisi" başlıklı oturumlarla başladı.

        İkinci gün ise "Yerel Yönetimlerin Faydalanabileceği Fon İmkanları" ve "Yerel Yönetimlerde Yerli ve Yabancı Finansmana Erişim" temaları interaktif sunumlarla ele alındı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent diplomasisinin sadece şehirlerin dış ilişkilerini yürütmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel, ekonomik, çevresel ve insani değerlerin dünyayla paylaşılmasını sağlayan yeni bir anlayışı temsil ettiğini belirtti.

        Muğla olarak bu vizyonla hareket ettiklerini ifade eden Aras, şunları kaydetti:

        "Kentimizin doğasını, tarihini, kültürünü ve insanını koruyarak dünya kentleriyle güçlü ortaklıklar kurmak istiyoruz. Muğla, sahip olduğu potansiyel ve evrensel değerlere olan bağlılığıyla yerelden küresele uzanan bir diplomasi dili geliştirebilecek güçte bir şehir. Bu tür organizasyonlar, yerel yönetimlerin küresel düzeyde daha etkin olmasına katkı sağlıyor. Bu anlayışla biz de Muğla'dan dünyaya uzanan bir diplomasi köprüsü kurmayı hedefliyoruz."

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da hedeflerinin kentin doğasını, kültürünü ve insanını yerelden küresele uzanan güçlü ortaklıklarla geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

        Emekli Büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan ise Muğla'nın sadece Türkiye'de değil uluslararası platformda da öncü bir şehir olduğunu aktardı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak da asıl amaçlarının ülkeyi ve şehirleri uluslararası arenada nasıl tanıtacaklarını belirlemek olduğunu ifade etti.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal da programda Ankara gibi eskiden beri Dış İlişkiler Daire Başkanlıkları bulunan şehirlerin, yeni kurulan daire başkanlıklarına tecrübelerini aktardığını belirtti.

