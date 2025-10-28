Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Valisi Akbıyık'a yılın valisi ödülü verildi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen geleneksel "Yılın Başarı Ödülleri" kapsamında yılın valisi seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:09
        Muğla Valisi Akbıyık'a yılın valisi ödülü verildi
        Muğla Valisi İdris Akbıyık, GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen geleneksel "Yılın Başarı Ödülleri" kapsamında yılın valisi seçildi.

        Akbıyık'a verilen ödül, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü ile Cumhuriyetin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen törende takdim edildi.

        Tarihi Çauşevsku Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Akbıyık'ın ödülünü, törene katılan ve "Yılın Kaymakamı" seçilen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke teslim aldı.

        Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ile GAP Gazeteciler Birliği’nin iş birliğinde düzenlenen geceye, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ile çok sayıda davetli katıldı.

