Muğla Valisi Akbıyık'a yılın valisi ödülü verildi

Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ile GAP Gazeteciler Birliği’nin iş birliğinde düzenlenen geceye, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Akbıyık'a verilen ödül, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü ile Cumhuriyetin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen törende takdim edildi.

