        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:49
        Muğla'da silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

        İlçenin Saburhane Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bölgeden kaçan 10 şüpheliyi araçlarında yakaladı. Şüphelilerden tüfek, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi.

        Polisteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

