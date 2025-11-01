Muğla'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Eren Sever (21) idaresindeki 48 AOE 824 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Hal Kavşağı'nda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
