Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Bölgeden akan tazyikli su yolun bir şeridini de kapattı. Polis ekipleri bir bölümü kısmen kapanan yolda çalışma yaptı.

Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametindeki ormanlık alandan geçen ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.