        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:34
        Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametindeki ormanlık alandan geçen ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından tonlarca su, kara yoluna ve ormanlık alana aktı.

        İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri hattı kapatarak bölgede güvenlik tedbiri aldı.

        Bölgeden akan tazyikli su yolun bir şeridini de kapattı. Polis ekipleri bir bölümü kısmen kapanan yolda çalışma yaptı.

        Öte yandan patlamanın hemen ardından yaşananlar çevreden geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde, tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkarak kara yoluna ve ormanlık alana aktığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

