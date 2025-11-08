Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Aras, mesajında, ülkenin en zor şartlarında, bütün imkansızlıklara rağmen bağımsızlığa ve aydınlık yarınlara inanan, millete önderlik ederek milli mücadeleyi zafere ulaştıran ve bu zaferi Cumhuriyetle taçlandıran Atatürk'ün, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyete yürüdüğü yolun, muasır medeniyetler seviyesini de aşan çağdaş, laik, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye yolu olduğunu ifade eden Aras, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Atamızın manevi mirasçısı olmak, onun yapmak ve başarmak istedikleri için aklın ve bilimin ışığında durup dinlenmeden çalışmaktan geçer. Bizler de bu bilinçle her alanda daha güçlü, daha üretken, daha adil bir Muğla ve Türkiye için durmaksızın çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Fikirleri ve idealleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."