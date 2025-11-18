Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:52
        
        Muğla'nın Ula ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ilçesinde bir kişinin 354 bin lirasının telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi Ankara'da havalimanında yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada, 5 şüpheliyi ise Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 bilgisayar, 7 cep telefonu, 11 sim kart, banka hesaplarında 420 bin lira ile 22 bin dolar ve çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

