Muğla'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Berrin A'nın kullandığı otomobil, 7 Kasım'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hamiyet Yıldız T'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Hamiyet Yıldız T, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
