Tarihçi Prof. Dr. John Haldon MSKÜ'de konferans verdi

Princeton Üniversitesi İklim Değişikliği ve Tarih İnceleme Girişimi Direktörü Prof. Dr. John Haldon, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) konferans verdi.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler ilgi gösterdi.

Haldon, ilk gün "Tarih Politikaya Yardımcı Olabilir mi? Geçmişteki İklim Sorunlarına Toplumun Uyumu ve Günümüz Politikalarına Yansımaları", 2. gün ise "Yöntemlerin Harmanı: İklim Verileri ile Tarihsel Arşivlerin Buluşması - Tarihçinin 'Mutfağına' Bir Bakış: İklim Vekil Verilerinin Metinler ve Arkeolojiyle Bütünleştirilmesi" konulu konferanslar ile öğrencilerle bir araya geldi.

İlim verileri, tarihsel arşivler ve arkeolojinin nasıl birlikte okunabileceğine dair sunum gerçekleştiren Haldon, katılımcıların sorularını cevapladı, konuşması sırasında simultane çeviri yapıldı.

Prof. Dr. Haldon, daha sonra MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı makamında ziyaret etti.