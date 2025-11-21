Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tarihçi Prof. Dr. John Haldon MSKÜ'de konferans verdi

        Princeton Üniversitesi İklim Değişikliği ve Tarih İnceleme Girişimi Direktörü Prof. Dr. John Haldon, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihçi Prof. Dr. John Haldon MSKÜ'de konferans verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Princeton Üniversitesi İklim Değişikliği ve Tarih İnceleme Girişimi Direktörü Prof. Dr. John Haldon, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) konferans verdi.

        MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler ilgi gösterdi.

        Haldon, ilk gün "Tarih Politikaya Yardımcı Olabilir mi? Geçmişteki İklim Sorunlarına Toplumun Uyumu ve Günümüz Politikalarına Yansımaları", 2. gün ise "Yöntemlerin Harmanı: İklim Verileri ile Tarihsel Arşivlerin Buluşması - Tarihçinin 'Mutfağına' Bir Bakış: İklim Vekil Verilerinin Metinler ve Arkeolojiyle Bütünleştirilmesi" konulu konferanslar ile öğrencilerle bir araya geldi.

        İlim verileri, tarihsel arşivler ve arkeolojinin nasıl birlikte okunabileceğine dair sunum gerçekleştiren Haldon, katılımcıların sorularını cevapladı, konuşması sırasında simultane çeviri yapıldı.

        Prof. Dr. Haldon, daha sonra MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Geleneksel Oyunlar Tırı, geçmişin oyunlarını Fethiye'de öğrencilerle buluşt...
        Geleneksel Oyunlar Tırı, geçmişin oyunlarını Fethiye'de öğrencilerle buluşt...
        Köyceğiz'de öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi
        Köyceğiz'de öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi
        Muğla'nın Afro-Türkleri
        Muğla'nın Afro-Türkleri
        Batı Akdeniz'in su geleceği Muğla'da masaya yatırıldı
        Batı Akdeniz'in su geleceği Muğla'da masaya yatırıldı
        Menteşe'de direksiyon sınav komisyon üyelerine yönelik uygulamalı eğitim ta...
        Menteşe'de direksiyon sınav komisyon üyelerine yönelik uygulamalı eğitim ta...
        Çöp konteyneri çöp kamyonun peşinden sürüklendi; o anlar kamerada
        Çöp konteyneri çöp kamyonun peşinden sürüklendi; o anlar kamerada