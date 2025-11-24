Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek verilecek

        Muğla ve ilçelerinde yürütülen 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek sağlanması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:34 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:34
        Muğla'da 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek verilecek
        Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiklerinde kazı başkanları ile bir araya geldiklerini ve il genelinde yürütülen bilimsel kazılara destek vermek istediklerini söyledi.

        Bu kapsamda Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı’nı kurduklarını belirten Aras, "Muğla’da tarih araştırmalarının artarak devam etmesini hedefliyoruz. Protokolle birlikte kazı ekiplerinin altyapı, lojistik ve mali ihtiyaçları karşılanacak. Restorasyon ve kültür turizmi projeleri geliştirilecek. Kazılarda elde edilen bulgular ise sergiler, yayınlar ve dijital platformlar üzerinden kamuoyuna sunulacak."dedi.

        Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise protokolün yaptıkları çalışmaların geleceğe iz bırakması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

        Söğüt, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destek için teşekkür etti.

        Zengin kültürel mirasıyla dikkati çeken Muğla’da tarih öncesi dönemlerden Osmanlı’ya uzanan pek çok uygarlığa ait kalıntıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

        Konuşmaların ardından protokol Aras ile Söğüt arasında imzalandı.

        Protokol imza törenine 17 kazı heyetinin kazı başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

