        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Fethiye'de tamamlandı

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:06
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Fethiye'de tamamlandı
        Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonanın 4. ayak yarışlarına 105 sporcu katıldı.

        OrganizaSyonda zorlu parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları yapıldı.

        EnduroGP ve E3A sınıfında Bayram Uysal, E1A sınıfında Ümit Kaya, E1B sınıfında Kenan Kazan, E2A sınıfında Rafet Karakuş, E2B sınıfında Furkan Zandolu, E3B sınıfında Erkan Yüksek, EC sınıfında Resul Kurtuluş, gençler sınıfında Mehmet Emin Musaoğlu, kadınlarda İrem Ertüzün, veteran sınıfında Ali Baydaş şampiyonu oldu.

        ATV1 sınıfında Hasan Can Özerbaşaranlar, ATV2'de Hakan Doğan şampiyonluğunu elde etti.

        Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

