Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Fethiye'de tamamlandı

EnduroGP ve E3A sınıfında Bayram Uysal, E1A sınıfında Ümit Kaya, E1B sınıfında Kenan Kazan, E2A sınıfında Rafet Karakuş, E2B sınıfında Furkan Zandolu, E3B sınıfında Erkan Yüksek, EC sınıfında Resul Kurtuluş, gençler sınıfında Mehmet Emin Musaoğlu, kadınlarda İrem Ertüzün, veteran sınıfında Ali Baydaş şampiyonu oldu.

OrganizaSyonda zorlu parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları yapıldı.

