Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K, Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

