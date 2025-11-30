Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K, Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!

        Benzer Haberler

        Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazılar "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak
        Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazılar "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak
        Saatçi Yakup usta Fethiye'de 54 yıldır saatlere ayar veriyor
        Saatçi Yakup usta Fethiye'de 54 yıldır saatlere ayar veriyor
        Köyceğiz'de sabah namazı buluşması
        Köyceğiz'de sabah namazı buluşması
        Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda 10 dekar alana Sakız ağacı fidanı dikildi
        Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda 10 dekar alana Sakız ağacı fidanı dikildi
        Muğla'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Muğla'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Tefeci operasyonunda baba ve 2 oğlu tutuklandı
        Tefeci operasyonunda baba ve 2 oğlu tutuklandı