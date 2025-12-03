Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME - Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:59 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:59
        GÜNCELLEME - Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 taşınabilir ev ile karavan zarar gördü.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

