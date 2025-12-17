Kartalkaya yangınında ölen Sarıtaş kardeşlerin isimleri Bodrum'daki kütüphanede yaşatılacak

Okul yönetimi veliler ve öğrenciler hayırsever Duygu Can Sarıtaş'a teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı açılışta, kütüphanenin sadece bir eğitim alanı değil aynı zamanda sevgi, dayanışma ve umudun simgesi olduğu vurgulandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında babaları Yılmaz Sarıtaş (50) ile hayatlarını kaybeden Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş (13) kardeşlerin isimleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulan kütüphanede yaşatılacak.

