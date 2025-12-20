Habertürk
        Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:01
        
        

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik botta, 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

