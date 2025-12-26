Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Demir Yumruk" Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için Muğla'da ringe çıkacak

        Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer, WBC Orta Doğu ve WBC Greater Turan ünvanları için ringe çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:15
        "Demir Yumruk" Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için Muğla'da ringe çıkacak
        Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer, WBC Orta Doğu ve WBC Greater Turan ünvanları için ringe çıkacak.

        Fethiye ilçesindeki bir spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Altay'ı Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ziyaret etti. Altay ile bir süre sohbet eden heyet, daha sonra sporcunun antrenmanını izledi.

        Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ocak'ta Seydikemer'de üç kemer için ringe çıkacağını söyledi.

        Seydikemer'deki boks gecesine 16 ülkeden sporcu katılacağını ve 8 maç yapılacağını anlatan Altay, "İnşallah Seydikemer daha güzel parlar ve güzel bir boks gecesi yaşarız." dedi.

        Kaymakam Dilekli ise Altay'ın çıktığı müsabakalarda alacağı kemerlerle hem kendi başarısını yükselteceğini hem de Türkiye'nin başarısını artıracağını belirterek, "Seydikemer ilçemizin de güzle bir tanıtımı olur. Biz her zaman spor ve sporcunun yanındayız." diye konuştu.

        Dilekli, ilçeyi bu ve benzeri birçok spor organizasyonun beşiği yapmak istediklerini vurguladı.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise ilçenin benzeri organizasyonlara ve tanıtıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

        17 Ocak'ta dev bir boks müsabakasına ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Akdenizli, "16 sporcunun ringde savaşacağı boks gecesine tüm sporseverleri davet ediyoruz. Etkinlik 200'ün üzerinde ülkeden canlı yayınlanacak. Seydikemer'imizin tanıtımına güzel bir katkı sağlanmış da olacak. Sporcumuza başarılar diliyor, etkinlik için destek veren herkese de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

