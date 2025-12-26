"Demir Yumruk" Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için Muğla'da ringe çıkacak

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer, WBC Orta Doğu ve WBC Greater Turan ünvanları için ringe çıkacak.

Fethiye ilçesindeki bir spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Altay'ı Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ziyaret etti. Altay ile bir süre sohbet eden heyet, daha sonra sporcunun antrenmanını izledi.

Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ocak'ta Seydikemer'de üç kemer için ringe çıkacağını söyledi.

Seydikemer'deki boks gecesine 16 ülkeden sporcu katılacağını ve 8 maç yapılacağını anlatan Altay, "İnşallah Seydikemer daha güzel parlar ve güzel bir boks gecesi yaşarız." dedi.

Kaymakam Dilekli ise Altay'ın çıktığı müsabakalarda alacağı kemerlerle hem kendi başarısını yükselteceğini hem de Türkiye'nin başarısını artıracağını belirterek, "Seydikemer ilçemizin de güzle bir tanıtımı olur. Biz her zaman spor ve sporcunun yanındayız." diye konuştu.