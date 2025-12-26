Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Kaymakamlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü

        Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:07 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:07
        Yükümlülerin ücretsiz kamu hizmeti kapsamında Kaymakamlık birimlerinde çalıştırılması için işbirliği protokolü, Kaymakam Fatih Akkaya ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı tarafından imzalandı.

        Protokol ile yükümlüler, mahkemeler tarafından mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla ücretsiz olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılacak.

        Verilen kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü işlemleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Fethiye Kaymakamlığı işbirliğinde yerine getirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

