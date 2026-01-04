Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:43
        Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı.

        İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.

        Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı.

        Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.

        Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

