Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 2025'te çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

        –Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 2025'te çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son bir yılda yapılan operasyon ve denetimlerde 299 tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 208 pompalı tüfek, 115 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 934 tabanca fişeği ile 1026 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

        Açıklamada, ekiplerin bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Muğla'da üreticilere 31 bin defne fidanı dağıtıldı
        Muğla'da üreticilere 31 bin defne fidanı dağıtıldı
        Muğla için kritik uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
        Muğla için kritik uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
        Ula'da üreticilere 38 bin defne fidanı dağıtıldı
        Ula'da üreticilere 38 bin defne fidanı dağıtıldı
        Bodrum açıklarında 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 'Kış Trofesi' başlıyor
        Marmaris'te 'Kış Trofesi' başlıyor
        Demir Yumruk Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak Boksör Alt...
        Demir Yumruk Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak Boksör Alt...