Muğla'da 2025'te çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi
–Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son bir yılda yapılan operasyon ve denetimlerde 299 tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 208 pompalı tüfek, 115 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 934 tabanca fişeği ile 1026 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.
Açıklamada, ekiplerin bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
