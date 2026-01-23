Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'den 4 bin 34 hayvan sahiplendirildi.

        Giriş: 23.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:59
        Muğla'da 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'den 4 bin 34 hayvan sahiplendirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvan bakımevi, sahipsiz hayvanların en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlarken, aynı zaman da onları sevgiyle yaşayacağı yeni ailelerle buluşturuyor.

        Bakımevinden bugüne kadar 4 bin 34 hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu, 62 bin 992 hayvanın da tedavisi gerçekleştirildi.


        Teknik donanımı ve geniş yaşam alanlarıyla dikkati çeken bakımevinde, ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı bulunuyor.


        Bakımevini, açıldığı günden bu yana 34 bin 464 kişi ziyaret etti.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevinde doğal yaşam alanlarında gibi bakıldığını belirtti.


        Birçok hayvanın da sahiplendirildiğini aktaran Aras, "Türkiye'nin en donanımlı hayvan bakımevlerinden birine sahip Muğla'da can dostlarını doğal yaşam alanlarında gibi misafir ediyoruz. Şartları uyan ve ailelerine yeni bir üye katmak isteyenlerin de can dostları sahiplendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

