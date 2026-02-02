Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Yaralı bulunan caretta caretta yavrusu "Arda"nın iyileşmesi için yoğun mesai harcıyorlar

        ALİ RIZA AKKIR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki sahilde yaralı halde bulunan ve "Arda" ismi verilen caretta caretta yavrusunun sağlığına kavuşması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) görevlilerce yoğun çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı bulunan caretta caretta yavrusu "Arda"nın iyileşmesi için yoğun mesai harcıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki sahilde yaralı halde bulunan ve "Arda" ismi verilen caretta caretta yavrusunun sağlığına kavuşması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) görevlilerce yoğun çalışma yapılıyor.

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yer alan DEKAMER'de 2008'den bu yana koruma çalışmalarının yanı sıra yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisi de yürütülüyor.

        Merkezin son konuğu ise Çeşme'de yaralı olarak bulunan ve 2-3 yaşında olduğu değerlendirilen deniz kaplumbağası "Arda" oldu.

        DEKAMER'de tedavi gören en küçük kaplumbağanın, boynunda ve göz çevresinde enfeksiyonlar tespit edildi.

        Klimalı bir odada tutulan ve suyunun sıcaklığı sürekli kontrol edilen caretta carettanın iyileşmesi için yoğun çaba harcanıyor.

        Yavrunun beslenmesi de görevlilerin yardımıyla oluyor. Bir kişi tarafından ağzı açılan kaplumbağanın yiyeceği, pens yardımıyla başka kişi tarafından yutağına bırakılıyor.

        İyileşmesi için yoğun çalışma yürütülen küçük caretta caretta, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        - "Antibiyotik ve sıvı tedavisine başladık"

        Merkezde görevli veteriner hekim Emre Odabaş, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle bulunduğu yerden alınan kaplumbağanın merkeze getirildiğini ve hemen tedavisine başlandığını söyledi.

        Caretta carettanın soğuktan etkilendiği için oldukça hareketsiz ve zayıf durumda olduğunu belirten Odabaş, "Antibiyotik ve sıvı tedavisine başladık. Yavru bir kaplumbağa olduğu için bakımına büyüklere nazaran daha çok özen gösteriyoruz. Hayvanı en az saatte bir kontrol ediyoruz. Genel durumunu, refleksleri takip ediyoruz. Su ısısını sürekli takip ediyoruz. Yaklaşık 25 derecelerde sabit tutmaya çalışıyoruz. Merkeze yaralı olarak gelen en küçük kaplumbağamız." diye konuştu.

        Odabaş, karides, balık gibi protein ağırlıklı yemlerle caretta carettayı beslediklerini anlattı.

        - "Denizlerdeki kirlenme tüm canlıları olumsuz etkiliyor"

        DEKAMER Proje Asistanı olan biyolog Fatih Polat ise kaplumbağaların metabolizmaları yavaş canlılar olmaları nedeniyle iyileşme sürelerinin uzun zaman aldığını dile getirdi.

        Küçük bir caretta caretta yavrusunun daha da uzun sürede iyileşebileceğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

        "Bu noktada üzerimize düşenleri dikkatli şekilde adım adım yol alarak yapıyoruz. Bu vaka bize şunu net bir şekilde gösterdi; denizel kirlenme ciddi bir sorun oluyor. Göç edemeyen bu yaş grubundaki küçük kaplumbağalar, Türkiye kıyılarında gezerek sürekli beslenmek zorundalar. Uzun menzilli göçleri yapamıyorlar. Kıyılarımızdaki deniz kirlenmesinin istemesek de sebebi biziz. Kıyılarımızdaki kirlenme her zaman kaplumbağalarda çok ciddi enfeksiyon risklerine sebep oluyor. Denizlerdeki kirlenme, korunan türler ve hassas türler başta olmak üzere denizdeki tüm canlıları olumsuz etkiliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı

        Benzer Haberler

        Muğlalı sporcu Akpınar, Antalya'da madalyaları topladı
        Muğlalı sporcu Akpınar, Antalya'da madalyaları topladı
        İkinci dönemin ilk dersinin konusu 'Bayrak'
        İkinci dönemin ilk dersinin konusu 'Bayrak'
        Aras çifti sabaha kadar yağmur mesaisi yaptı
        Aras çifti sabaha kadar yağmur mesaisi yaptı
        Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Sürüklenen Yelkenli Katamaran tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı
        Sürüklenen Yelkenli Katamaran tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı
        Uçak'tan 'Türk Bayrak'lı mesaj
        Uçak'tan 'Türk Bayrak'lı mesaj