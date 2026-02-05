Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatılıyor

        Muğla'da, orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Ocak ayında başlatılan programın ilki, Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde yapıldı.

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yılın büyük bir kısmının yangınlarla mücadeleyle geçtiğini söyledi.

        Kış aylarında köy toplantılarıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yangınların önlenmesi ve alınması gereken tedbirleri anlattıklarını belirten Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarında orman ekiplerine verdikleri destekler için vatandaşlara teşekkür etti.

        Program kapsamında mahalledeki okul da ziyaret edildi. Öğrencilere ormanın faydaları ve orman yangınları konusunda bilgilendirici kısa film izletildi.

        Ülküdür, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman ile öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarının yangın sezonu öncesine kadar devam edeceği, Muğla ve Aydın illerindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünde tüm orman köylerinde bilgilendirme programları yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Menteşe'de ithal besilik hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı
        Menteşe'de ithal besilik hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı
        Orman yangınlarına karşı köylerde seferberlik Vatandaşlar yangınlara karşı...
        Orman yangınlarına karşı köylerde seferberlik Vatandaşlar yangınlara karşı...
        Belediyeden çocuklara sıfır atık eğitimi
        Belediyeden çocuklara sıfır atık eğitimi
        MEAH'ta 2026 yılının ilk "Yönetim Çalışan" buluşması gerçekleşti
        MEAH'ta 2026 yılının ilk "Yönetim Çalışan" buluşması gerçekleşti
        Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Bayrak Dikim Kursu tamamlandı
        Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Bayrak Dikim Kursu tamamlandı
        Muğla 112'de personellerine hukuk eğitimi
        Muğla 112'de personellerine hukuk eğitimi