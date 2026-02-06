Muğla'da otomobiliyle suya kapılarak ölen sürücü defnedildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapılarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Zekeriya Şahin'in cenazesi toprağa verildi. Şahin'in cenazesi, Osmaniye Mahallesi Hacıağaç Camisi'ne getirildi. Aile üyeleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Burada kılınan namazının ardından Şahin'in cenazesi, Hacıağaç Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. - Olay Osmaniye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Zekeriya Şahin'in kullandığı otomobil, Kavacık mevkisinde dere yatağından geçerken suya kapılmıştı. AFAD, orman, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla önce otomobiline, ardından 100 metre ileride Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.