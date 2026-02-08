Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:30
        Bodrum'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Akyarlar Mahallesi'nde bir buzağının kuyuya düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

        Yaklaşık 10 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağı ekiplerce halata bağlanarak, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı tespit edilen buzağı, daha sonra sahibine teslim edildi.

        Kuyu kepçe yardımıyla kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

