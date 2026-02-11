Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:07
        
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.


        Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobille hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Görüntülerde, seyir halindeki otomobile tali yoldan çıktığı görülen hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

