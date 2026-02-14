Muğla Valiliği, sel ve su baskınlarına ilişkin ilk hasar tespitlerini açıkladı:

Muğla Valiliği, kentte etkili olan sel ve su baskınlarında ilk tespitlere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar seranın zarar gördüğünü bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, metrekareye Menteşe'de 127, Bodrum'da 109, Dalaman'da 140, Köyceğiz'de 158, Marmaris'te 134, Seydikemer'de 112 ve Ula'da 123 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.





Yağışların başladığı ilk andan itibaren, 759 personel, 499 araç, 126 iş makinesi, 100 motopomp ve 36 dalgıç pompa ile meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"İlk tespitlere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ve 550 dekar seranın hasar görmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Aşırı yağış ile kuvvetli rüzgar ve hortum neticesinde 44’ü ev ve işyeri, 3’ü alabalık çiftliği olmak üzere 47 ev ve iş yeri su baskını ve selden etkilenmiş, 2 araç da hasar görmüştür. 20 ev ise tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Ayrıca, 3 ahırın hasar gördüğü ilimizde, 8 küçükbaş hayvan, 100 arı kovanı, 50 kanatlı hayvan, 35 ton çiftlik balığının telef olduğu belirlenmiştir. İlimizde aşırı yağışlar nedeniyle 14 ayrı noktada köprü ve yollarda hasar meydana gelmiş, iki bölgede de toprak kayması oluşmuştur. Bu yerlerde araç trafiği alternatif yollardan sağlanmaktadır."



Açıklamada, Muğla Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

