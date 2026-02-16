Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye Belediyesi'nin araç filosuna 12 yeni araç eklendi

        Fethiye Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 12 yeni araç alımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:15
        Fethiye Belediyesi'nin araç filosuna 12 yeni araç eklendi
        Fethiye Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 12 yeni araç alımı yapıldı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araçlar ilçe genelindeki müdürlüklerin çalışmalarında aktif olarak kullanılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Araç kiralama yerine belediyenin öz kaynaklarını büyütmeyi ve filoyu kalıcı şekilde güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Karaca, "Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda kamyon, kamyonet, traktör ve binek araçlardan oluşan 12 yeni aracı filomuza kazandırdık. Fethiye'mizin her mahallesine daha hızlı, daha etkin ve daha verimli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Filoya kazandırılan araçlar arasında 3 damperli büyük kamyon, sulama tankeri, 2 binek araç, vinçli kamyon, damperli küçük kamyon, 2 transit araç, traktör ve motosiklet yer alıyor.

