        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor

        Muğla'da Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden gelen sular nedeniyle yer yer 1 metre yükselen Köyceğiz Gölü'nden taşan sular, cadde ve sokaklarda yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:51
        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos ve Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordondaki işletmeler su altında kaldı.


        Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

        Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken yükselen sular nedeniyle park halindeki bir otomobil yarıya kadar suya gömüldü.

        Köyceğiz Gölü'nde antrenman yaparken rüzgar ve dalgalara yakalanan kürek sporcuları da zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

