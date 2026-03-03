Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi, Yeşilay gönüllülerine iftar verdi

        Muğla'da Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi, Yeşilay gönüllülerine iftar verdi

        Muğla'da Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla şubesince, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Yeşilay gönüllüleri, üniversite öğrencileri, sporcular ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

        Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla İl Başkanı Şenol Şengür, burada yaptığı konuşmada, bağımlılığın bazen bir sigara, bazen bir merak, bazen de yalnızlıkla veya arkadaş ortamıyla başladığını ancak sonunda insanın elinden en kıymetli şeyi yani iradesini aldığını söyledi.

        Bağımlılığın sadece madde olmadığını belirten Şengür, "Bazen bir ekranın ışığında kaybolmaktır. Bazen sanal bir oyunda kendini unutmaktır. Bazen bir bahis kuponunda umut aramaktır. Ama gerçek umut bir kuponda değil, gerçek güç bir maddede değil, gerçek özgürlük sınırsızlıkta hiç değil. Gerçek özgürlük, kendine sahip çıkabilmektir." dedi.

        Yeşilay'ın 1920'den beri ülkede gençlerin iradesini korumak için çalıştığını vurgulayarak, Yeşilay'ın kurumdan ibaret olmayıp bir vicdan hareketi olduğunu ve bu hareketin en güçlü halkasının ise gençler olduğunu dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise sahada fedakarlık gösteren gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ramazanın manevi atmosferinde bir arada bulunmanın önemli olduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

        "14 yaşından 56 yaşına kadar sigara kullandım. Büyükşehir başkanı olup evlenmeye karar verdim. Kayınvalidem eğer sigara içiyorsan sana kız vermem dedi. Bu arada ben Yeşilay binasını ziyaret ettim. Yeşilay bize ata yadigarı mirastır. Burada YEDAM ekibiyle de görüştüm. Sigarayı bırakmak istiyorum dedim. YEDAM danışmanlarının da tenkitleriyle geçen yıl 15 Şubat'ta sigarayı bıraktım. Hem Yeşilay'dan hem kayınvalidemden Allah razı olsun. Ben bu bağımlılıktan kurtuldum."

        Şengür, konuşmaların ardından Başkan Aras'a Yeşilay'a katkılarından dolayıp plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Datça'da deprem haftası kapsamında farkındalık eğitimi ve tatbikat yapıldı
        Datça'da deprem haftası kapsamında farkındalık eğitimi ve tatbikat yapıldı
        Bodrum'un "çevreci anne"si Saynur Gelendost, ölümünün 23. yılında mezarı ba...
        Bodrum'un "çevreci anne"si Saynur Gelendost, ölümünün 23. yılında mezarı ba...
        Muğla Büyükşehir, Muğla Kart hizmetini yerinde sunuyor
        Muğla Büyükşehir, Muğla Kart hizmetini yerinde sunuyor
        Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 0 - Fatih Karagümrük: 2
        Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 0 - Fatih Karagümrük: 2
        Akçaova TOKİ'de yol sorununu çözüldü
        Akçaova TOKİ'de yol sorununu çözüldü
        Altyapı yatırımları yerinde incelendi
        Altyapı yatırımları yerinde incelendi