        Bodrum'un "çevreci anne"si Saynur Gelendost, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:40
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 yıl önce hayatını kaybeden ve çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı "çevreci anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2003 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden Saynur Gelendost için Gümbet Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

        Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, yaptığı konuşmada, Gelendost'u ölümünün 23'üncü yılında sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

        Gelendost'un yakın arkadaşları da konuşma yaparak anılarını paylaştı.

        Anma törenine Gelendost'un torunu Can Gelendost'un yanı çok sayıda çevre gönüllüsü de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

