Datça'da deprem haftası kapsamında farkındalık eğitimi ve tatbikat yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, deprem farkındalık eğitimi ve uygulamalı tatbikat yapıldı.



1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Muğla İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, MAG AME Datça Ekibi de destek verdi.



Tatbikat öncesinde sınıflarda öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



"Çök-Kapan-Tutun" hareketinin hayati önemi vurgulandı.



Senaryo gereği verilen alarm ile öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde doğru korunma pozisyonunu aldı, ardından planlı ve kontrollü şekilde tahliye süreci tamamlandı.



Datça MAG AME gönüllüleri, sınıf içi bilgilendirme, uygulama demonstrasyonu ve tahliye koordinasyonunda aktif görev aldı.



Çalışmayla öğrencilerde afet farkındalığını artırmak, panik yerine bilinçli hareket refleksi kazandırmak ve okul içi kriz koordinasyonunu güçlendirmek hedeflendi.



Yetkililer, afetlere karşı hazırlığın ancak eğitim, bilinç ve düzenli tatbikatlarla mümkün olacağını belirtti.

