Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.





Antik dönemde Myndos (Mindos) Antik Kenti olarak bilinen Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlanan doğa olayı deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.



Deniz suyunun çekilmesiyle Milattan Önce (MÖ) 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.



Bölgede yaşamını sürdürenler ile ilçeye gelen tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.



Yaklaşık 20 yıldır Gümüşlük'te yaşamını sürdüren Adem Gültepe, bölgede her yıl Mart ayında su çekilmesinin yaşandığını söyledi.



Gültepe, suların çekilmesiyle Kral yolunun ortaya çıktığını, bu anı görmek isteyenlerinde bölgeye geldiğini kaydetti.

