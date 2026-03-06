Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:55
        Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.


        Antik dönemde Myndos (Mindos) Antik Kenti olarak bilinen Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlanan doğa olayı deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

        Deniz suyunun çekilmesiyle Milattan Önce (MÖ) 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

        Bölgede yaşamını sürdürenler ile ilçeye gelen tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

        Yaklaşık 20 yıldır Gümüşlük'te yaşamını sürdüren Adem Gültepe, bölgede her yıl Mart ayında su çekilmesinin yaşandığını söyledi.

        Gültepe, suların çekilmesiyle Kral yolunun ortaya çıktığını, bu anı görmek isteyenlerinde bölgeye geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

