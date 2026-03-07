Bodrum'da su alıp yarıya kadar batan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alıp yarıya kadar batan teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Güvercinlik Mahallesi açıklarında turistik amaçlı olta balıkçılığında kullanıldığı belirtilen "Yağmur Ali" isimli tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yarıya kadar battı. Teknedeki 1'i kaptan 7 kişi çevredeki teknelere alınarak kurtarıldı. Teknenin denizden çıkarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

