Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te "Gönül Sofraları" iftar programları devam ediyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Merkez Camileri Derneği tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" iftar programları kapsamında vatandaşlar bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te "Gönül Sofraları" iftar programları devam ediyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Merkez Camileri Derneği tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" iftar programları kapsamında vatandaşlar bir araya geliyor.

        Armutalan Mahallesi'ndeki Hacı Salih Camii bahçesinde gerçekleştirilen programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş ve yaklaşık 300 vatandaş katıldı.

        İftarın ardından vatandaşlarla çay içip sohbet eden Kaymakam Kaya, çocuklarla da yakından ilgilendi.


        ​​​​​​​Dernek yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hacı Salih Camii'ndeki iftar sofraları 4 gün daha kurulmaya devam edecek.

        Ramazan ayı boyunca Marmaris'in 8 farklı bölgesinde kurulacak iftar çadırlarıyla, Kadir Gecesi'ne kadar toplamda 12 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Datça'da muhtar 9 yıl önceki kavga nedeniyle görevden alındı
        Datça'da muhtar 9 yıl önceki kavga nedeniyle görevden alındı
        Dalaman Belediyesi'nden genç arıcılara kovan desteği
        Dalaman Belediyesi'nden genç arıcılara kovan desteği
        Bodrum FK düelloyu kaybetti
        Bodrum FK düelloyu kaybetti
        Osman Özköylü "Son yarım saatteki oyun üstünlüğü kaybı bizim için bir hayal...
        Osman Özköylü "Son yarım saatteki oyun üstünlüğü kaybı bizim için bir hayal...
        Datça'da kadınlar 8 Mart için doğada yürüdü
        Datça'da kadınlar 8 Mart için doğada yürüdü
        Sefer Yılmaz: "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güz...
        Sefer Yılmaz: "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güz...