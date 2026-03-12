Muğla'da zirai dondan etkilenen üreticilere destek verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan etkilenen üreticilere fidan desteğinde bulundu.



Geçen yıl gerçekleşen zirai dondan etkilenen narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki üreticilere Muğla Büyükşehir Belediyesince destek verildi. Köyceğiz'de bin 500 narenciye fidanı dağıtıldı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Aras, bu doğrultuda belediye olarak destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.





Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını ifade ederek, yalnızca fidan değil gübre ve ilaçlama desteklerinin de sürdüğünü kaydetti.



Zaferler Mahallesi Muhtarı Sedat Ayhan ise 2025 yılında yaşanan don olayının ürünlerde büyük hasara yol açtığını belirtti.



Hasar sonrası zirai ilaç desteği sağlandığını anlatan Ayhan, "Akdeniz sineği için kapanlar dağıtıldı. Bugün de fidan desteği veriliyor. Bizlere her zaman destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar da mağduriyetlerin giderilmesinde verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti.

