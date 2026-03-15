        Muğla Haberleri

        Muğla'daki 17. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

        Muğla'da düzenlenen 17. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi.

        Giriş: 15.03.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Milas ilçesinde 208 firmanın katılımıyla Hacı Apti Mahallesi'ndeki TARİŞ Pamuk Deposu'nda açılan fuar, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik gelişmelerin ve ürünlerin sergilendiği organizasyonda, özellikle son iki gün yaşanan ziyaretçi yoğunluğu dikkati çekti.

        Tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, yöresel ürünlerden yeni nesil tarımsal teknolojilere kadar geniş bir yelpazenin sunulduğu fuarda, üreticiler stantlardan teknik bilgi alarak alışveriş yapma imkanı buldu.


        Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, fuarı ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. İlçenin tarımsal ve hayvansal üretimde Muğla genelinde kritik noktada olduğunu vurgulayan Topuz, üretimin desteklenmesinin önemine değindi.

        Fuarın organizasyonunu üstlenen Expoline Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir de etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, dört günlük süre zarfında fuarı 107 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

