        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Giriş: 19.03.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, mücadeleyi kazanarak bayramda mutlu olmak istediklerini söyledi.

        Son iki maçta başlayan galibiyet serisinin bayramda da devam etmesini umut ettiklerini belirten Yılmaz, "Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle inşallah bizi affetmişlerdir. Bayramdan sonraki ilk maçta seyircimizi tribünlere bekliyoruz." diye konuştu.

        Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay da oynayacakları her maçın önemli olduğunu kaydetti.

        İstanbul'a maçı kazanmak için gideceklerini aktaran 24 yaşındaki sağ bek, "Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, her şey yolunda. Çok şükür ki sahanın içindeyim, takımla beraberim. Katkı sağlamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü saat 16.00'da İstanbulspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

