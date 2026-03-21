        Marmaris'e kargo gemisiyle lüks motor yatlar getirildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için 3 kargo gemisiyle 6 lüks motor yat getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Marmaris'e kargo gemisiyle lüks motor yatlar getirildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için 3 kargo gemisiyle 6 lüks motor yat getirildi.

        Marmaris Körfezi'ne öğle saatlerinde giriş yapan 166 metre uzunluğunda ve 27,74 metre genişliğindeki kargo gemisi Suudi Arabistan bayraklı "Bahri Riyadh", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı.

        Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki 1 yat, dev liftler yardımıyla denize indirildi.

        Singapur Limanı'ndan getirilen yatın bakım ve onarımlarının ilçede yapılacağı öğrenildi.

        İtalya'nın Genoa Limanı'na gidecek gemiye bir lüks motor yat da yüklendi.

        Alargada bekletilen Hollanda bayraklı, 168 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki kargo gemisi "Spaarnegracht"in ise USA Palm Beach Limanı'ndan geldiği ve 5 motor yatı ilçeye bırakacağı belirtildi.

        Kargo gemisinin Marmaris'ten sonra Romanya'nın Köstence Limanı'na gideceği öğrenildi.

        Öte yandan, alargada yükleme sırası bekleyen Birleşik Krallık bayraklı 124 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Vectis Pride"ın 2 motor yüklendikten sonra Mısır'ın İskenderiye Limanı'na götüreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"

        Benzer Haberler

        Muğla'da polis ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı
        Muğla'da polis ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı
        Akyarlar'da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu
        Akyarlar'da yavru Akdeniz foku ilgi odağı oldu
        Bodrum'da tekneler arasında yüzen fok ilgi odağı oldu
        Bodrum'da tekneler arasında yüzen fok ilgi odağı oldu
        Muğla'da down sendromlular farkındalık için çorap ve ağaç boyama yaptı
        Muğla'da down sendromlular farkındalık için çorap ve ağaç boyama yaptı
        Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı
        Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern yol ağı genişliyor Yenilenen yok mem...
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern yol ağı genişliyor Yenilenen yok mem...