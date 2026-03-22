Marmaris'te bayram denetiminde 1196 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yürütülen trafik denetimlerinde, 1196 araç ve sürücüsüne toplam 4 milyon 516 bin 461 lira idari para cezası kesildi.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), sabit noktalar ve seyir halindeki ekiplerce 24 saat esasına göre gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 138 araç sorgulandı.



Denetimler sonucunda, kask takmadığı belirlenen 750, emniyet kemeri kullanmayan 90 ve kurallara uymadığı tespit edilen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 217 sürücüyle birlikte toplamda 1196 kişiye 4 milyon 516 bin 461 lira para cezası kesildi.



Bayram sonrasında trafik güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla denetimlerin titizlikle devam edeceği bildirildi.

